Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In provincia di Milano nelle ultime ore sono stati rilevati 275 nuovi contagi, 132 di questi sono stati registrati nel capoluogo. In tutta la Lombardia sono stati 1.484 i nuovi casi a fronte di 18.777 tamponi effettuati, il rapporto tra test processati e casi positivi è del 7,9%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:19 - In provincia di Milano 275 nuovi casi

Con 18.777 tamponi effettuati (di cui 16.527 molecolari e 2.250 antigenici), sono 1.484 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività in crescita al 7,9% (ieri 5.9%). Crescono i ricoveri in terapia intensiva (+2, 407 in totale) mentre calano negli altri reparti (-16, 3.412). I decessi sono 46 per un totale complessivo di 26.712 morti in regione dall'inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 4.465. Per quanto riguarda le province, sono 363 i nuovi positivi a Varese, 275 nella città metropolitana di Milano, di cui 132 a Milano città, 251 a Brescia, 234 a Como, 89 a Monza e Brianza