Covid, Sala sul calcolo dell'Rt: “La Regione faccia vedere i dati”

Il calcolo dell'Rt è un fatto eminentemente tecnico, non politico", ha affermato il sindaco di Milano tornando sulla vicenda del presunto errore che la scorsa settimana ha portato la Lombardia in zona rossa

"Buttare in rissa la questione dell'Rt lombardo certamente contribuisce a non fare emergere la verità. E i cittadini lombardi, questa volta più che mai hanno il diritto di sapere come stanno le cose", ha affermato sui social il sindaco di Milano, Beppe Sala, tornando sulla vicenda del presunto errore di calcolo dell'indice Rt che la scorsa settimana ha portato la Lombardia in zona rossa. "La cosa più semplice per chiudere la questione è che la Regione Lombardia faccia vedere i dati. Il calcolo dell'Rt è un fatto eminentemente tecnico, non politico!", ha poi aggiunto il primo cittadino. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Sala: “Il sistema è collaudato”

"Una cosa è chiara. Il sistema è collaudato, essendo in funzione da mesi, una sola Regione (la Lombardia per l'appunto) sostiene che l'algoritmo di compilazione ha una falla mentre per tutte le altre Regioni ha sempre funzionato senza problemi – ha proseguito Sala – Possibile che ci abbia visto giusto solo la nostra Regione?".