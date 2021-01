Covid Lombardia, Salvini: "Zona rossa clamoroso errore del Ministero"

In Lombardia "c'è stato un clamoroso e drammatico errore di calcolo sulla pelle dei cittadini fatto dal Ministero della Salute. Speriamo che Speranza sia ministro ancora per poco. Di danni ne ha fatti abbastanza". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, sull'errore di calcolo dell'indice Rt che ha determinato l'assegnazione in Lombardia della zona rossa, al termine di un incontro con le associazioni degli albergatori a Torino. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Fontana: "Ho idea precisa di cosa non va nell'algoritmo"

Intanto, alla domanda se ha idea di cosa non funzioni nell'algoritmo che porta a definire il livello di rischio Covid, il presidente della Lombardia Attilio Fontana in una intervista all'Eco di Bergamo ha risposto: "Io l'idea ce l'ho e ben precisa, ma sono questioni molto tecniche e difficili da sintetizzare". "Noi abbiamo mail, telefonate e dialoghi riguardanti questa lunga interlocuzione" con l'Istituto superiore di Sanità. ha aggiunto. Di cosa non vada nell'algoritmo, ha aggiunto Fontana, hanno una idea precisa anche "i tecnici regionali che si sono confrontati con quelli dell'Iss da cui poi è arrivata la richiesta di una diversa valorizzazione dei dati". "Sicuramente - ha proseguito - qualcosa è cambiato nel momento in cui da ottobre il governo è intervenuto con nuove regole per stabilire chi è guarito. Prima serviva un isolamento di tre settimane con due tamponi, poi si è passati a due settimane ed a un unico tampone".

Il viceministro Sileri: "L'errore non è partito da qui"

Sul caso è intervenuto in mattinata anche Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute. "Non si può dire che l'errore sia partito da qui, non siamo noi che diamo i numeri di positivi, sintomatici e quant'altro, i numeri ce li ha la Regione", ha detto a 24Mattino su Radio 24. "Errori sono sempre possibili. Non c'è nulla di male nel fare degli errori, l'importante è riconoscerli e correggerli. I dati - ha sottolineato Sileri - vengono dalle Regioni. E' la Regione che li comunica al ministero. Il ministero e l'Istituto superiore di sanità li analizzano e, in base ai parametri, danno il famoso 'colore'. I dati non li producono ministero e Iss, i dati arrivano a noi, l'importante è verificarli, è che vi sia un doppio check, un triplo check se necessario, e correggerli in itinere e prontamente", Sileri conclude: "Sono polemiche che non fanno bene né a chi le fa né soprattutto ai cittadini lombardi".