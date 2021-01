Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Le medie torneranno interamente a scuola già da oggi, le scuole superiori milanesi hanno qualche giorno in più per attrezzarsi alla ripresa delle lezioni in presenza al 50%

Dopo settimane di didattica a distanza, proteste e occupazioni da parte dei ragazzi ragazzi che chiedevano di poter fare ritorno nelle loro classi, con il passaggio all'arancione della Lombardia oggi rientrano a scuola i 200 mila studenti delle medie e oltre 400 mila delle superiori

Intanto, ieri in Lombardia ci sono stati 1.375 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

6:59 - In Lombardia da oggi tornano a scuola 600mila studenti

Dopo settimane di didattica a distanza, proteste e occupazioni da parte dei ragazzi ragazzi che chiedevano di poter fare ritorno nelle loro classi, con il passaggio all'arancione della Lombardia oggi rientrano a scuola i 200 mila studenti delle medie e oltre 400 mila delle superiori. Tuttavia, mentre le medie torneranno interamente a scuola già da oggi, le scuole superiori milanesi hanno qualche giorno in più per attrezzarsi alla ripresa delle lezioni in presenza al 50%: probabilmente saranno circa la metà degli istituti quelli che partiranno già oggi, gli altri seguiranno a poco a poco che riusciranno a organizzare il rientro. Gli studenti entreranno in classe su due fasce orarie: circa il 35% entra alle 8 e il 15% alle 9:30.