Covid, in Lombardia 1.484 casi su 18.777 tamponi effettuati

In Lombardia si registrano 1.484 nuovi contagi su 18.777 tamponi processati (di cui 16.527 molecolari e 2.250 antigenici), il rapporto tra test effettuati e casi positivi è del 7,9%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 407, due in più rispetto a ieri, mentre quelli negli altri reparti sono 3.412, cioè 16 in meno rispetto il giorno precedente. I guariti/dimessi sono 4.465. I decessi in Lombardia dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 26.712. Per quanto riguarda le province, sono 363 i nuovi positivi a Varese, 275 quelli nella città metropolitana di Milano, di cui 132 a Milano città, 251 a Brescia, 234 a Como, 89 a Monza e Brianza.