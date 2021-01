Como, bimba di 18 mesi morta: domani interrogatorio compagno madre

Sarà interrogato nella giornata di domani l'uomo arrestato nei giorni scorsi perché ritenuto responsabile della morte di una bimba di 18 mesi di Cabiate (in provincia di Como) che, secondo una consulenza della Procura di Como, sarebbe stata "ripetutamente picchiata" e oggetto di violenze sessuali. Per l’uomo, le accuse sono di maltrattamenti aggravati dalla morte della bimba (ma potrebbe trasformarsi in omicidio) e violenza sessuale, con l'aggravante dell'età della vittima.