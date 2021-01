Covid Bergamo, pm: “Il piano pandemico in vigore era quello del 2006”

"Il piano in vigore era quello del 2006, almeno questo è ciò che ci è stato dichiarato": così il procuratore aggiunto di Bergamo Cristina Rota si è limitata a dire al termine dell'audizione, durata oltre 6 ore, di Giuseppe Ruocco, segretario generale del ministero della Salute ed ex direttore generale della prevenzione (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE A MILANO E IN LOMBARDIA). Ruocco ha dichiarato: "Ho contribuito a fare chiarezza. Ho risposto alle domande e ho dato tutte le informazioni che erano in mio possesso".

L'audizione

Ruocco è stato sentito come persona informata sui fatti nell'inchiesta di Bergamo sulla gestione dell'emergenza Covid nella Bergamasca e, in particolare, nel filone relativo al piano pandemico che gli inquirenti ritengono non fosse aggiornato.