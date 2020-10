Covid, inchiesta Bergamo: indagato anche ex dg regionale Sanità

Luigi Cajazzo, ex dg della sanità della Lombadia, secondo quanto riferisce l'Ansa risulta iscritto nel registro degli indagati insieme ad altri tecnici e dirigenti, come atto dovuto dalla Procura di Bergamo, nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA A MILANO E IN LOMBARDIA), in particolare nel capitolo che riguarda la riapertura dell'ospedale di Alzano.

Oggi acquisizioni da parte della guardia di finanza in regione

Secondo l'Ansa gli altri indagati sono l'ex vice di Cajazzo, Marco Salmoiraghi, e una dirigente dell'assessorato, Aida Andreassi. Iscritti pure Francesco Locati e Roberto Cosentina, il primo ex dg della Asst di Bergamo e il secondo direttore sanitario. Risulta dall'atto con cui oggi sono state effettuate le acquisizioni che hanno riguardato anche l'assessore al Welfare Giulio Gallera, il quale non è indagato. Da quanto si è saputo, le fiamme gialle, su delega del pool di pm guidati dal procuratore aggiunto Cristina Rota, e coordinati dal Procuratore Antonio Chiappani, oggi hanno acquisito supporti informatici negli uffici di coloro che hanno avuto a che fare con la prima ondata dell'epidemia che ha colpito Bergamo e la provincia.

L'inchiesta

Le indagini riguardano la gestione del Coronavirus, la mancata zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro, l'anomala riapertura del pronto soccorso dell'ospedale di Alzano dello scorso 23 febbraio e i molti decessi nelle Rsa della Bergamasca.