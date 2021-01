Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Si tratta di una residenza che ospita padri ritiratisi dall'attività dopo anni trascorsi per lo più in missioni all'estero

Intanto, ieri in Lombardia si sono registrati 2.205 contagi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

In una settimana, a causa di complicanze legate al Covid-19, sono morti cinque religiosi ospiti della Casa Beato Giovanni Mazzucconi di Lecco, residenza del Pime che ospita padri ritiratisi dall'attività dopo anni trascorsi per lo più in missioni all'estero. Tre i decessi dovuti a complicanze insorte proprio a seguito del contagio negli ultimi cinque giorni ma i decessi salgono a cinque in una settimana se si considerano anche le morti - avvenute l'8 gennaio - di padre Bruno Mascarin, di 91 anni, e di padre Mario Meda, 93 anni, entrambi positivi ma già malati oncologici da tempo. L'ultimo lutto ieri, quando è stato annunciata la morte di padre Innocente Bentoglio che con 97 anni era il secondo membro più anziano dell'Istituto. Nella notte del 12 gennaio il decesso di padre Sandro Schiattarella, 95 anni. E il 10 gennaio era morto padre Severino Crimella, 90 anni. Da inizio 2021, al luttuoso elenco, c'è da aggiungere anche padre Alfredo Di Landa, 93 anni, morto il 2 gennaio.