Covid, in Lombardia 2.134 nuovi casi su 35.317 tamponi

Sono 454 le persone ricoverate in terapia intensiva, 12 in meno di ieri, e 3.664 quelle negli altri reparti, più 63

Sono 2.1334 i nuovi casi di positività al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO) registrati in Lombardia su 35.317 tamponi effettuati, con un tasso di positività del 6%. Sono 454 le persone ricoverate in terapia intensiva, 12 in meno di ieri, e 3.664 quelle negli altri reparti, più 63. I decessi sono stati 78, per un totale complessivo di 26.172.

I contagi nelle province

Per quanto riguarda le province, a Milano si sono verificati 729 casi, di cui 365 in città. A Varese sono stati 179, a Como 165, a Monza e Brianza 103, a Mantova 171, a Pavia 143, a Brescia 320, a Bergamo 82, a Lodi 42, a Sondrio 67, a Lecco 44 e a Cremona 38.