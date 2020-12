Milano, giallo sulla morte del ginecologo accoltellato per strada

L'ipotesi di una rapina finita in tragedia non viene esclusa dagli inquirenti ma perde di consistenza rispetto ai primi momenti, quando era stata collegata ad un altro colpo avvenuto a poca distanza

Sono diversi i punti da chiarire sull'omicidio di Stefano Ansaldi, il ginecologo 65enne, specializzato in fecondazione assistita, accoltellato sabato pomeriggio a Milano in via Macchi. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo investigativo guidati dal tenente colonnello Antonio Coppola e coordinati dal pubblico ministero Adriano Scudieri. Il corpo di Ansaldi con un netto taglio alla gola, in una pozza di sangue, era supino a terra sul marciapiede in un tratto coperto da un'impalcatura. Vicino al corpo, a terra, il Rolex dell'uomo, il portafogli, una valigetta di cuoio chiaro e un coltello da cucina. Addosso aveva una mascherina Fp2 bianca macchiata di sangue mentre in tasca il biglietto del treno da Napoli, ma nessun biglietto per il ritorno. Mancherebbe all'appello anche il telefonino.

Le ipotesi investigative

Gli inquirenti si chiedono perché il medico campano, con uno studio in piazza Cavour a Napoli, si trovasse vicino alla stazione Centrale sabato, dove è stato sgozzato e ucciso pare da due uomini sui 30-35 anni. L'ipotesi di una rapina finita in tragedia non viene esclusa dagli inquirenti ma perde di consistenza rispetto ai primi momenti, quando era stata collegata ad un altro colpo compiuta da due nordafricani ai danni di un anziano avvenuto a poca distanza.

Scartata l'ipotesi che fosse venuto a trovare la sorella prima del lockdown per le feste di Natale, dato che lei stessa ha raccontato che si stava preparando a tornare in Campania prima che scattasse la zona rossa, gli inquirenti sono portati a pensare che avesse un appuntamento preciso. Su questo è stata sentita anche la moglie a Napoli. L'omicidio potrebbe essere scaturito da una lite.

Inoltre, i presunti assassini si sono cambiati gli abiti durante la fuga: elemento che fa pensare che avessero un piano o almeno sapessero che sarebbero dovuti fuggire.