Ucciso a Milano durante rapina, Sala: rafforzare presenza forze ordine

"Chiederò al Prefetto un incontro per valutare la situazione e prendere le decisioni necessarie per rafforzare la presenza delle forze dell'ordine". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in una nota diffusa dal Comune dopo l'omicidio avvenuto durante una rapina per strada ieri in via Macchi, vicino alla Stazione Centrale.

La rapina

La vittima è Stefano Ansaldi, ginecologo campano di 65 anni. E' successo intorno alle 18.15 in via Macchi angolo via Scarlatti, nei pressi della stazione Centrale. Le indagini si concentrano su due uomini, forse gli stessi che sempre ieri, riporta il Corriere, hanno derubato di Rolex e cellulare un pensionato di 72 anni. Il telefono è stato poi ritrovato dai carabinieri su un vagone della metropolitana alla fermata Bisceglie. I due ricercati inoltre si sarebbero cambiati i vestiti sempre in un vagone della metropolitana, sulla linea rossa, alla fermata di piazza Lima, raggiunta quindi correndo attraverso l'affollato corso Buenos Aires.

Intanto un coltello da cucina rinvenuto vicino al corpo è stato esaminato dalla squadra Rilievi dei carabinieri. Oltre alla lama c'era anche un Rolex, ma non si tratta dell'orologio rubato al pensionato. Al medico invece, accoltellato probabilmente perché aveva reagito all'aggressione, non sarebbe stato rubato nulla.