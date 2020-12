Lombardia, rimborso di 32 euro per vaccini antinfluenzali a pagamento

La Regione Lombardia, su proposta dell’assessore al Welfare, Giulio Gallera, “considerata una richiesta in costante aumento” ha approvato un provvedimento che stabilisce un rimborso 32 euro per i soggetti 'fragili' che hanno dovuto effettuare la vaccinazione antinfluenzale a pagamento nei centri privati dopo l’avvio della campagna realizzata dalla Regione. Gallera lo aveva annunciato durante la commissione Sanità del Consiglio regionale, anticipando i contenuti della delibera approvata oggi ( CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - LA SITUAZIONE A MILANO - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI ).

Come accedere al rimborso

Per accedere al rimborso, spiega una nota, i cittadini dovranno presentare all'Ats di riferimento la ricevuta del pagamento effettuato e un'autocertificazione attestante l'appartenenza alla popolazione 'target'. Con la stessa delibera, al fine di raggiungere la più alta percentuale di vaccinazione contro l'influenza per i cittadini rientranti nelle fasce previste, la Giunta regionale ha inoltre autorizzato le Ats della Lombardia a stipulare accordi con strutture private accreditate per l'erogazione della prestazione prevedendo un rimborso pari a 32 euro (26 euro per il vaccino e 6 euro per la somministrazione).