Covid a Milano, dg Ats Walter Bergamaschi: "I casi sono ancora tanti"

"Oggi siamo in una fase di discesa della curva epidemica, ma i casi a Milano sono ancora tanti: l'impatto sul sistema sanitario non è certamente finito". E' quanto sottolinea Walter Bergamaschi, direttore generale di Ats Milano, ai microfoni di Sky TG24. "I reparti sono ancora pieni di pazienti, le terapie intensive non si sono liberate consentendo di curare le altre patologie. Una responsabilità individuale oggi è quanto mai necessaria, soprattutto in relazione alla graduale riapertura e ripresa delle attività", è l'appello di Bergamaschi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA E A MILANO - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

La situazione nelle scuole

"Nelle scuole - prosegue il direttore Ats Milano - abbiamo osservato una stabilizzazione del numero dei casi: nell'ultima settimana è stato lo stesso di quella precedente, con un piccolo rialzo nelle scuole medie, quelle interessate dalla riapertura". Infine, Bergamaschi spiega che la diminuzione negli accessi ai tamponi è dovuta anche alla riduzione del numero di pazienti sintomatici, che accedono al sistema tamponi attraverso la segnalazione dei medici.