Covid a Milano, mega festa in cascina: sanzionate 63 persone

Una mega festa organizzata in una cascina alla periferia sud di Milano è stata scoperta ieri mattina dagli agenti di polizia a seguito di una segnalazione arrivata in Centrale. Giunti sul posto gli agenti hanno sorpreso nell'edificio 63 persone, tra i 23 e i 43 anni, molte ancora sotto l'effetto di alcool e droga. Nella cascina sono anche state rinvenute alcune dosi di cocaina ed ecstasy. Non solo: a quanto riportato era stata allestita una sorta di servizio di test rapidi anti-Covid cui sottoporre gli ospiti all'ingresso.

I reduci della serata, alcuni sorpresi mentre cercavano di allontanarsi per evitare i controlli, saranno sanzionati per le norme anti-Covid; un 42enne inoltre è stato denunciato per spaccio.