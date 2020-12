Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono ancora in calo i ricoveri in Lombardia, sia nei reparti di terapia intensiva sia negli altri reparti. Sono più che dimezzati i decessi, che passano da 347 a 147 per un totale di 22.773 morti in regione dall'inizio della pandemia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:55 - In Lombardia su 42.276 tamponi effettuati sono 4.533 i positivi

Sono ancora in calo i ricoveri in Lombardia, sia nei reparti di terapia intensiva sia negli altri reparti. Sono più che dimezzati i decessi, che passano da 347 a 147 per un totale di 22.773 morti in regione dall'inizio della pandemia. Con 42.276 tamponi effettuati, sono 4.533 i nuovi positivi, con un rapporto al 10,7%, in leggera crescita rispetto a ieri (10.3%). I guariti/dimessi sono 6.015. Per quanto riguarda le province, sono 1.463 i nuovi casi nella Città metropolitana di Milano, di cui 580 a Milano città, 490 a Varese, 461 a Monza e Brianza, 442 a Brescia e 337 a Como.