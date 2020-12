Covid, in Lombardia 3.148 nuovi contagi su 31.193 tamponi

Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva, 17 in meno rispetto a ieri, per un totale di 805, e negli altri reparti, meno 238, totale 6.554

A fronte di 31.193 tamponi effettuati, in Lombardia sono 3.148 le persone risultate positive al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA E A MILANO), con un rapporto del 10% (ieri 10,7%). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 111 decessi, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 22.884. Diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva, 17 in meno rispetto a ieri, per un totale di 805, e negli altri reparti, meno 238, totale 6.554.

I dati nelle province

Tra i nuovi positivi 980 sono nella città metropolitana di Milano, di cui 355 a Milano città, 285 in provincia di Monza e Brianza, 395 a Varese e 284 a Brescia. A Pavia sono stati invece registrati 172, a Como 214, a Bergamo 190, a Lecco 132 così come a Mantova, a Lodi 35 e a Sondrio 173.