Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Un focolaio di Coronavirus è stato scoperto all'ospedale Maggiore di Lodi in seguito a controlli su alcuni pazienti all'interno di reparti che avrebbero dovuto essere covid-free

Ieri, in Lombardia si sono registrati 3.425 contagi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:21 - 30 contagiati in reparti puliti in ospedale di Lodi

Un focolaio di Coronavirus è stato scoperto all'ospedale Maggiore di Lodi in seguito a controlli su alcuni pazienti all'interno di reparti che avrebbero dovuto essere covid-free. Attualmente si tratta di una trentina di pazienti risultati contagiati, che erano ricoverati per trattamenti relativi a altre patologie. La situazione viene monitorata di ora in ora non escludendo il trasferimento di questi degenti anche in altre strutture ospedaliere. Si sta cercando di capire l'origine del contagio.