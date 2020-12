Covid, in Lombardia 3.425 nuovi contagi su 36.027 tamponi

Sono 3.425 i nuovi casi di positività al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO) registrati in Lombardia su 36.077 tamponi effettuati, con un rapporto di 9,4% (ieri era 11,6%). I ricoverati in terapia intensiva sono 855, meno 21 rispetto a ieri, mentre negli altri reparti sono 7.222, meno 120. Sono 175 i decessi mentre da inizio pandemia le vittime sono 22.279.

I dati nelle province

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati riscontrati 1.109 di cui 438 in città, a Varese 362, a Como 316, a Brescia 303.