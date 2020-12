Lombardia Film Commission, chiesta perizia su valore capannone venduto

L'esame è stato chiesto per "uscire dall'incertezza" e stabilire l'esatto valore dell'immobile da Andrea Manzoni e Alberto Di Rubba, i due revisori contabili in parlamento per il Carroccio arrestati lo scorso settembre

E' stata richiesta al gip Giulio Fanales una perizia sul capannone di Cormano, al centro delle indagini della Procura di Milano sul caso Lombardia Film Commission. Secondo l'accusa l'immobile, ceduto per 800mila euro all'ente, sarebbe stato venduto per una cifra 'gonfiata'. Parte del denaro in più, circa 400mila euro, attraverso una complesa serie di operazioni sarebbe poi finito in Svizzera o sui conti degli indagati. La perizia è stata chiesta appunto per "uscire dall'incertezza" e stabilire l'esatto valore dell'immobile da Andrea Manzoni e Alberto Di Rubba, i due revisori contabili in parlamento per il Carroccio arrestati lo scorso settembre e tutt'ora ai domiciliari. L'istanza è stata depositata con la formula dell'incidente probatorio dal loro difensore l'altro ieri al gip.