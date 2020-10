Fondi Lega, il Riesame: “Compravendita capannone una messinscena”

Per il Tribunale del Riesame di Milano, l’acquisto da parte di Lombardia Film Commission del capannone a Cormano, in provincia di Milano, per un prezzo che secondo la Procura è stato “gonfiato”, è stata una "messinscena" che porta a ritenere "sussistente" la "preesistenza di un accordo collusivo" in quanto appare "indubbio che le due parti contrattuali, la fondazione acquirente e la società Immobiliare Andromeda alienante (...) sono da ricondurre invece a un centro di interessi unitario". È quanto riportato nel provvedimento con cui i giudici confermano gli arresti domiciliari per Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, i due contabili legati al Carroccio, tra gli indagati, assieme, tra gli altri, al commercialista Michele Scillieri, nell'inchiesta milanese con al centro il caso Lfc e la creazione di presunti fondi neri per la Lega.