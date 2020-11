Lombardia Film Commission, ai domiciliari imprenditore Barachetti

L'imprenditore Francesco Barachetti è stato arrestato e posto ai domiciliari nell'inchiesta sul caso Lombardia Film Commission. La misura cautelare è stata eseguita dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf nell'indagine dell'aggiunto Eugenio Fusco e del pm Stefano Civardi. Barachetti è accusato di concorso in peculato ed emissione di false fatture nella vicenda della vendita del capannone di Cormano a prezzo gonfiato, nell'ambito della quale sono già stati arrestati , tra gli altri, Andrea Manzoni e Alberto Di Rubba, revisori contabili per il Carroccio in Parlamento.

Personaggio vicino alla Lega

L'imprenditore, elettricista e titolare della Barachetti service srl, impresa edile, era già indagato per peculato nel caso Lombardia Film Commission e i pm, in uno degli atti dell'indagine, lo hanno definito "personaggio legato a Di Rubba e Manzoni", e "più in generale al mondo della Lega". Oggi è stato arrestato su disposizione del gip Giulio Fanales e come esigenza cautelare è stato indicato il pericolo di reiterazione del reato.

Le indagini

Da un'annotazione della Gdf, è emerso che parte degli 800mila euro versati per la presunta vendita gonfiata del capannone a Cormano, ossia 390mila euro, sono passati proprio per la Barachetti service (arrivati da Andromeda srl e attraverso Eco srl). Barachetti formalmente si occupò della ristrutturazione del capannone, ma i magistrati gli hanno contestato ora anche l'emissione di false fatture per operazioni inesistenti. L'uomo avrebbe impiegato, tra l'altro, 45mila euro per acquistare "rubli russi", che sarebbero serviti per un'operazione immobiliare a San Pietroburgo.

Da segnalazioni di Bankitalia risulta che Barachetti (sposato con una donna russa, socia e non indagata) avrebbe ottenuto dalla Lega o da entità collegate, come la Pontida Fin, oltre 2 milioni di euro negli ultimi anni. E in una recente informativa della Gdf emergono elementi che dimostrerebbero che i contabili della Lega lavoravano all'operazione, assieme all'imprenditore Barachetti, da quasi 13 mesi prima della vendita effettiva, che risale al dicembre 2017. Intanto, il presunto prestanome Luca Sostegni (fermato a luglio) e l'altro commercialista arrestato Michele Scillieri stanno collaborando coi pm, il primo ormai da settimane e con sei interrogatori.