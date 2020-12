Covid, calcio: Stefano Pioli negativo, oggi dirige allenamento Milan

Oltre all’allenatore anche il vice Giacomo Murelli è risultato negativo al tampone. Entrambi, dopo l’odierno allenamento, domani saranno regolarmente in panchina in panchina durante la gara di Europa League contro il Celtic Glasgow

Stefano Pioli è guarito dal coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA E A MILANO) e da oggi torna a guidare il Milan sul campo dopo un paio di settimane in cui è stato sostituito dal collaboratore tecnico Daniele Bonera. Il club comunica infatti che l'allenatore e il suo vice, Giacomo Murelli, sono risultati negativi al tampone effettuato ieri. Pioli e Murelli, spiega la nota, oggi dirigeranno l'allenamento e domani sera saranno regolarmente in panchina durante gara di Europa League contro il Celtic Glasgow.