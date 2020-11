Brescia, aveva 102mila mascherine abusive: multa da 42mila euro

E' stato fermato durante un controllo e sorpreso in possesso di 102mila mascherine prodotte abusivamente: per questo un uomo di origini cinesi è stato multato per 42.800 euro. È accaduto a Brescia dove i carabinieri hanno fermato un furgone: a bordo i militari hanno trovato le migliaia di mascherine destinate al commercio al dettaglio, ma prive di qualsiasi documentazione in grado di attestare la conformità dei dispositivi alle norme. Il carico è stato sequestrato. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE DEL CONTAGIO - LA DIRETTA IN LOMBARDIA)