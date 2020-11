Milano, a Natale torna il panettone sospeso per i più bisognosi

In occasione del Natale, dal 7 al 22 dicembre torna a Milano l'iniziativa del panettone sospeso , che consente a chi non ha la possibilità di comprarne uno di celebrare il Natale con il dolce della tradizione milanese. Quest’anno l'iniziativa, patrocinata dal Comune e che si ispira alla tradizione del caffè sospeso napoletano, coinvolge 14 pasticcerie ( POLPETTA SOSPESA: L'INIZIATIVA SOLIDALE CONTRO IL COVID ).

Il panettone sospeso

Nelle pasticcerie associate chiunque potrà acquistare un panettone e lasciarlo "già pagato" in attesa di essere donato a chi è meno fortunato. Per ogni panettone lasciato in sospeso, le pasticcerie ne aggiungeranno un altro, raddoppiando così la donazione effettiva. Al termine della raccolta, i "panettoni sospesi" verranno consegnati a "Casa Jannacci", la Casa dell'accoglienza in viale Ortles che offre assistenza ai senza fissa dimora, e a "Milano Aiuta" la rete di solidarietà creata dal Comune di Milano per sostenere i cittadini e le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza da Covid-19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE DEL CONTAGIO). Lo scorso anno sono stati raccolti e donati 1.644 panettoni.