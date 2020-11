Polpetta sospesa, l'iniziativa solidale di Milano contro il Covid

Una donazione anonima a un ristorante cittadino dà il via a una catena spontanea sui social per regalare ai meno fortunati una porzione di polpette calde. L'accordo con un'associazione di volontariato milanese consentirà la distribuzione di oltre 150 pasti la notte dell'8 dicembre. Il proprietario del locale ci ha raccontato come tutto è cominciato

Il caffè sospeso napoletano a Milano diventa #polpettesospese: porzioni di polpette calde da regalare e distribuire ai senzatetto. La prima occasione sarà la notte dell'8 dicembre, festa di Sant'Ambrogio simbolo dell'inizio delle festività natalizie per molti meneghini.

#polpettesospese, una catena solidale e spontanea

A rendere più speciale la catena solidale, il fatto che sia nata in maniera del tutto spontanea. Ce lo racconta il proprietario di Birra e polpette, il ristorante al centro dell'iniziativa: "Tutto è cominciato con una donazione di 20 euro arrivata dalla Francia", ci dice al telefono Fabrizio Rioda, ancora emozionato. "In questo momento difficile per le attività come la nostra prendiamo gli ordini via Whatsapp e continuiamo a lavorare con consegne a domicilio. Lunedì 23 novembre ci sono arrivati venti euro accompagnati dal messaggio 'Scegliete voi le polpette e distribuitele a chi ne ha bisogno'. Il messaggio mi è parso così bello che l'ho condiviso sul mio profilo personale di Facebook. Da lì è diventato virale, ha ricevuto tantissime reazioni. Risultato: in soli quattro giorni sono state donate oltre 150 porzioni di polpette". A ciascuna viene applicato uno sconto del 30% sul prezzo di menu.

L'accordo con Progetto Arca per distribuirle

Mentre arrivano donazioni da tutta l'Italia, il ristoratore si è organizzato per distribuire le polpette ai senzatetto di Milano. La decisione è ricaduta sul "Progetto Arca", associazione di volontariato operativa in città nella distribuzione di pasti caldi ai meno fortunati. "La sera dell’8 dicembre, a cavallo di Sant’Ambrogio che è un po’ la festa di tutti i milanesi (dovunque dormano) il loro food truck e le nostre polpette rotoleranno in giro per le strade per far sentire un po’ meno il buio e il freddo a non meno di 150 persone", annunciano da Birra e polpette. Magari la catena solidale si allungherà oltre, fino a Natale. Intanto, le donazioni sono aperte.