Covid, regione Lombardia: "Su blocco impianti sci Governo ci ripensi"

"Tenere chiusi gli impianti sciistici vuol dire fare fallire l'economia della montagna", hanno scritto in una nota gli assessori Davide Caparini e Massimo Sertori, rispettivamente al Bilancio e alla Montagna, commentando la bozza del Governo sulle 'linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici' in cui si ipotizza la chiusura degli impianti sciistici nelle zone rosse

"Una scelta scriteriata"

vedi anche

Covid, le ipotesi sulle regole per il Natale, dallo sci alle vacanze

"Tenere chiusi gli impianti sciistici vuol dire fare fallire l'economia della montagna - hanno scritto i due assessori in una nota - è una scelta scriteriata, incomprensibile da parte di un Governo disorientato. Forse a Roma non hanno ancora capito che gran parte del Paese non vive di stipendio garantito. Mentre a Natale si scierà in Svizzera, in Austria e in Francia secondo il Governo da questa parte delle Alpi dovrà essere tutto chiuso".

"Pretendiamo che Governo riveda questa incomprensibile decisione"

"Le regioni - hanno sottolineato Caparini e Sertori - hanno approvato le linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita per gli sciatori amatoriali in massima sicurezza. Protocolli pensati per i diversi scenari. Dato che gli addetti del turismo della montagna devono programmare la stagione pretendiamo che il Governo riveda questa incomprensibile decisione".