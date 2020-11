Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Confesso di aver in mente un piccolo esperimento di questo genere in un comune lombardo, se mi riuscirà con i miei collaboratori di metterlo in atto ci proveremo. Anche se faranno prima e meglio in Alto Adige". Lo ha detto il primario del Sacco, Massimo Galli.

Intanto, ieri in Lombardia si sono registrati 5.094 casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:20 - Massimo Galli: "Ho in mente tamponi di massa in comune lombardo"

"Confesso di aver in mente un piccolo esperimento di questo genere in un comune lombardo, se mi riuscirà con i miei collaboratori di metterlo in atto ci proveremo. Anche se faranno prima e meglio in Alto Adige". Lo ha detto il primario del Sacco, Massimo Galli a Stasera Italia Weekend su Rete 4, parlando dei tamponi di massa in Alto Adige. "È anche quello che hanno fatto alla grande in Cina dove - ha spiegato Galli - al riscontro anche di pochissimi casi in determinate aree geografiche fanno milioni di tamponi. I tamponi, soprattutto quelli rapidi, li hanno prodotti in casa e li stanno vendendo in tutto il mondo. Quando i casi diventano qualche centinaio pensare di poter fare il tracciamento tradizionale è praticamente impossibile, non c'è sistema sanitario al mondo che riesce a fare il tracciamento tradizionale con i contatti, contatti dei contatti e contatti dei contatti dei contatti". Per Galli "l'Alto Adige è una chiara situazione - anche per il numero di abitanti - in cui questo tipo di tampone a tappeto può essere facilmente fatto. È anche per le sue caratteristiche geografiche una situazione meno in pericolo di quanto possa essere un'area metropolitana vasta con alta concentrazione di abitanti come Milano, Roma, Torino e Napoli dove questo tipo di procedura è meno ovvia da fare ma tecnicamente possibile. Il punto è avere pronti immediatamente dopo tutti i presidi necessari, come una garanzia che tutti i casi portatrici di infezioni in atto possano essere quarantenati come opportuno. Altrimenti - ha concluso - la cosa serve si, serve no. "