Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

A fronte di 37.595 tamponi eseguiti, sono 7.453 i nuovi casi di coronavirus accertati in Lombardia, con un rapporto tra test e positivi pari al 19,8%

A fronte di 37.595 tamponi eseguiti, sono 7.453 i nuovi casi di coronavirus accertati in Lombardia, con un rapporto tra test e positivi pari al 19,8%. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:17 - A Milano città 1.134 contagi



A fronte di 37.595 tamponi eseguiti, sono 7.453 i nuovi casi di coronavirus accertati in Lombardia, con un rapporto tra test e positivi pari al 19,8%. In provincia di Milano i contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 2.928, di cui 1.134 in città.