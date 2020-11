Covid Lombardia: 7.633 positivi su oltre 38mila tamponi

Sono 182 i nuovi decessi registrati. Il rapporto fra test eseguiti e positività riscontrate è pari al 20% e in calo rispetto a ieri. Sono nove i nuovi pazienti in terapia intensiva

Sono 182 i decessi legati al Covid in Lombardia, in una giornata in cui sono stati effettuati 38.100 tamponi andando a scoprire 7.633 nuovi positivi, con un rapporto pari al 20% e in calo rispetto a ieri, quando era del 22%. I guariti o dimessi sono 11.935. Sono 9 i nuovi ingressi in terapia intensiva, 172 negli altri reparti. Le province più colpite sono sempre Milano, con 2.565 nuovi casi, di cui 675 a Milano città; Varese con 1.683; Como con 795; Monza e Brianza con 677 (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA E A MILANO).