Covid, in Lombardia 8.060 nuovi contagi su 38.702 tamponi

A fronte di 38.702 tamponi effettuati, in Lombardia sono 8.060 le persone risultate positive al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA E A MILANO). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 181 decessi, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 19.367. Crescono anche i ricoveri in terapia intensiva (20 in più rispetto a ieri, per un totale di 837) e negli altri reparti (+160, totale 7.781). Gli attuali contagiati sono 162.541.