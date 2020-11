Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Dopo la positività di due studenti, la preside non si è limitata a lasciare a casa in quarantena le classi dei positivi. Dalle indagini sono emerse altre sette positività

Intanto, ieri in Lombardia si sono registrati 8.129 contagi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Ha voluto andare oltre le direttive della locale Ats e ha imposto i tamponi a tutti i suoi studenti e al personale della scuola. Questa la presa di posizione della preside della scuola elementare di Bagnolo Mella, in provincia di Brescia. Dopo la positività di due studenti, la preside non si è limitata a lasciare a casa in quarantena le classi dei positivi, ma ha preteso che tutti fossero sottoposti a tampone, nonostante Ats di Brescia non fosse dello stesso parere. Dalle indagini sono emerse altre sette positività.