Covid, in Lombardia 9.291 nuovi contagi su 42.933 tamponi

In Lombardia sono 9.291 le persone risultate positive al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO) a fronte di 42.933 tamponi effettuati. Il rapporto è risalito al 21,6%, mentre ieri era al 15.5%. I decessi sono 187 per un totale di 18.910 morti dall'inizio della pandemia. Aumentano i ricoveri sia in terapia intensiva, 18 in più rispetto a ieri, per un totale di 782, che negli altri reparti, più 140, in totale 7.047.

I dati delle province

Nel Milanese si sono registrati 4.066 casi di coronavirus, di cui 1.375 nel capoluogo. Ieri nella Città metropolitana c'erano stati 3.148 casi, di cui 1.149 a Milano. Tra le altre province lombarde, i contagi più alti si registrano a Varese con 1.160 positivi, a Monza e Brianza con 1.028, a Como con 762 e a Brescia con 621. Poi ci sono Pavia con 410 casi, Cremona con 255, Mantova con 211, Lecco con 189, Bergamo con 172, Sondrio con 153 e Lodi con 69.