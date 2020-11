Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Le altre malattie non vanno in sciopero perché c'è la Covid: bisogna organizzarsi in modo da vagliare bene tutte le situazioni che non possono essere rimandate, altrimenti la pandemia finirà con il fare dei danni che vanno ben al di là del tristissimo gran numero di morti. Morti che - e questo è un grande rammarico - potevano essere contenuti ed evitati". Lo ha affermato intervenendo ad Agorà su Raitre Massimo Galli, direttore del Dipartimento malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano.

Intanto, con 38.188 tamponi effettuati: 38.188 è di 6.318 il numero di nuovi positivi registrato in Lombardia, una percentuale del 16,5%. Di questi, 2.956 solo nella provincia di Milano. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

8:35 - Massimo Galli: "Molte morti potevano essere evitate"

"Le altre malattie non vanno in sciopero perché c'è la Covid: bisogna organizzarsi in modo da vagliare bene tutte le situazioni che non possono essere rimandate, altrimenti la pandemia finirà con il fare dei danni che vanno ben al di là del tristissimo gran numero di morti. Morti che - e questo è un grande rammarico - potevano essere contenuti ed evitati". Lo ha affermato intervenendo ad Agorà su Raitre Massimo Galli, direttore del Dipartimento malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano. "Tutti ricordiamo che cosa è successo questa estate - ha concluso - con aperture generali che non ci potevamo permettere". Poi: "Temo che non ci sia alcun dubbio sul fatto che la situazione sia ampiamente fuori controllo: le misure adottate vanno applicate con estrema attenzione ed efficacia se vogliamo riuscire ad invertire la tendenza e non trovarci in una situazione ancora piu' complessa".

7:10 - In provincia di Milano 2.956 contagi

Con 38.188 tamponi effettuati: 38.188 è di 6.318 il numero di nuovi positivi registrato in Lombardia, una percentuale del 16,5%. Sale a 650 il numero di ricoverati in terapia intensiva (+40) e a 6,225 negli altri reparti (+412).I decessi sono stati 117 per un totale complessivo di 18.343. Per quanto riguarda le province a Milano sono stati 2.956 i nuovi contagi segnalati, di cui 1.204 a Milano città; a Monza 877, a Varese 620, a Brescia 545, a Pavia 313, a Como 174, a Lecco 136, a Mantova 135, a Bergamo 123, a Sondrio 114, a Cremona 99 e a Lodi 57.