Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Intanto, ieri in Lombardia ci sono stati 6.318 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:03 - Giulio Gallera: "Il Dpcm non aiuta ad affrontare la diffusione del virus"

"Quello che noi contestiamo anche rispetto alla scelta del Governo è che non si capisce come mai altre Regioni che hanno situazioni di grandissima sofferenza degli ospedali sono state messe in giallo. Voi avete citato la Campania, ma potremmo citare il Lazio, la Liguria, l'Abruzzo. Questo non aiuta a cercare di affrontare in maniera radicale, ma ristretta nel tempo, la diffusione del virus, ma si protrarrà la sofferenza dei commercianti e e delle partite Iva". Lo ha detto l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, in collegamento su Canale 5. "Quel Dpcm - ha aggiunto Gallera - doveva contenere anche le misure automatiche di ristoro. Allora la gente non sarebbe così arrabbiata".

7:01 - Giulio Gallera: "Il virus corre veloce in tutta la Lombardia"

"La situazione in Lombardia è critica, in alcune zone è molto grave. La diffusione del virus è molto estesa, i dati che abbiamo ci dicono che in quasi tutte le zone della nostra Regione il virus corre velocemente. Nella stragrande maggioranza dei casi sono asintomatici, ma sono positivi". Lo ha detto l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, a Canale 5. "Quindi lo strumento deve essere quello di avere chiusure che consentono in un arco temporale molto ristretto di far scendere la curva", ha aggiunto Gallera.

7:00 - Antonio Pesenti: "Si fatica a reperire posti di terapia intensiva"

"I ricoverati in terapia intensiva sono 650 in questo momento. Quindi sono tanti e facciamo fatica a reperire posti letto di terapia intensiva in tutta la Lombardia". Lo ha detto a Che tempo che fa il coordinatore dell'Unità di crisi per le terapie intensive della Regione Lombardia, Antonio Pesenti. "A fine marzo - ha spiegato Pesenti - avevamo 1.400-1.500 malati in terapia intensiva, quindi c'è ancora spazio. Per fare spazio bisogna fare delle cose: intervenire sulla cura delle altre patologie. Inoltre credo che la cosa che oggi sia più necessaria fra ospedali, tra strutture sanitarie e fra cittadini è la solidarietà. Solidarietà sul lavoro, sulle restrizioni e nelle limitazioni della vita di ciascuno".