Covid, Ricciardi: “La Lombardia doveva essere zona rossa da settimane”

"La Lombardia era già da diverse settimane in condizione da limitare la circolazione, soprattutto in alcune aree metropolitane", ha affermato Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministro della Salute, nel corso della trasmissione di Rai Radio 1 'In Vivavoce'.

Ricciardi: “Già ora gli ospedali non sono in grado di provvedere”

"Quando la circolazione del virus raggiunge quasi il 2 dell'indice di contagio – ha spiegato Ricciardi – significa che i casi, oltre ad una certa soglia, raddoppiano ogni due o tre giorni. Già ora gli ospedali non sono in grado di provvedere figuriamoci se i casi dovessero raddoppiare o triplicare, sarebbe una catastrofe. Dobbiamo capire che dobbiamo combattere contemporaneamente la pandemia virale e la pandemia economica – ha aggiunto – se ci sono persone in grave difficoltà per queste misure vanno aiutate ma non bisogna fare come gli Stati Uniti che hanno precipitato la loro economia nella più grande recessione della loro storia, ignorando il fatto che se il virus non viene contenuto produce migliaia di morti e migliaia di malati. Le due cose non devono essere in contraddizione".