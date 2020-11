Covid, basket: focolaio all'Olimpia Milano. Attività sospesa

A causa di "numerosi" casi di positività al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO) l'attività della squadra di basket Olimpia Milano è stata sospesa. Lo comunica il club non specificando il numero dei contagi, ma sottolineando che i soggetti sono "tutti totalmente asintomatici".

Domani test di verifica

A quanto si apprende, domani l'intero gruppo verrà sottoposto a un test di verifica per valutare la situazione mentre la società ha già provveduto a informare l'Ats e attende istruzioni in merito. In forte dubbio la doppia trasferta di Eurolega: domani l'Ax sarebbe dovuta partire per San Pietroburgo per recuperare la gara con lo Zenit e venerdì avrebbe dovuto affrontare, sempre in Russia, il Khimki.