Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Nella "scelta" dei processi da trattare, priorità a quelli con imputati detenuti, per criminalità organizzata e terrorismo, per maltrattamenti, violenze sessuali e per infortuni sul lavoro. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:14 - Stretta in Tribunale Milano, meno udienze e meno testi

Nella "scelta" dei processi da trattare, priorità a quelli con imputati detenuti, per criminalità organizzata e terrorismo, per maltrattamenti, violenze sessuali e per infortuni sul lavoro. Per ogni sezione penale, poi, dal 16 novembre "un numero massimo di due udienze" al giorno da mettere in calendario e per l'Ufficio gip al massimo due udienze al mese per ogni giudice. E pure limitazioni alla convocazione di testimoni che "debbano muoversi da aree diverse da quella metropolitana di Milano". Sono solo alcuni punti del nuovo provvedimento emesso ieri dai vertici del Tribunale di Milano, presieduto da Roberto Bichi, che hanno deciso di riorganizzare l'attività giudiziaria con una serie di paletti e limitazioni per contenere l'emergenza Covid.