Covid Milano, hotel Astoria ospita i primi pazienti positivi

Sono arrivati in mattinata i primi pazienti positivi al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO) ospitati dall'hotel Astoria di Milano. Sono quindici, cinque donne e dieci uomini, e hanno dai diciotto ai trent’anni. Sono studenti, partite Iva, disoccupati, colf.

Il Covid hotel

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, nel giro di una settimana l’albergo di settanta stanze funzionerà a pieno regime. Gli ospiti sono in prevalenza italiani, residenti a Milano o in provincia, e hanno seguito un iter sanitario per l’assegnazione di una camera. Una volta giunti nell'albergo di viale Murillo, gli ospiti vengono affidati all'equipe del medico igienista Thea Scognamiglio, figlia dell’ex presidente del Senato ed ex ministro Carlo, dirigente medico dell’Ats Milano Città Metropolitana che ha coordinato in primavera il Covid hotel del Michelangelo.