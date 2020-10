Uccise amico dj nel Bergamasco: condannato a 16 anni

È stato condannato oggi, in abbreviato dal giudice del tribunale di Bergamo, Sergio Ubbiali, il 26enne di Stezzano (in provincia di Bergamo) che la sera del 23 aprile 2019 uccise a Terno d'Isola (nel Bergamasco) l'amico dj Maurizio Canavesi, accoltellandolo dopo averlo aspettato fuori casa dei genitori. Canavesi morì un mese dopo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni.