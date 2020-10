Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Cresce il numero dei contagi nelle scuole superiori di Cremona. Dopo essere stati sottoposti a tampone, sono risultati positivi a Covid-19 altri due studenti dell'Istituto Einaudi, dove un primo caso era stato riscontrato giovedì scorso. Ats Val Padana ha disposto la quarantena per tutti i compagni: in 17 dovranno osservare l'isolamento fiduciario a domicilio. Si aggiungono agli altri 15 già a casa, per un totale di 32 ragazzi. (DIRETTA – MAPPE E GRAFICI)

7:03 - Altri due positivi in una scuola superiore a Cremona

Cresce il numero dei contagi nelle scuole superiori di Cremona. Dopo essere stati sottoposti a tampone, sono risultati positivi al Covid altri due studenti dell'Istituto Einaudi, dove un primo caso era stato riscontrato giovedì scorso. Ats Val Padana ha disposto la quarantena per tutti i compagni: in 17 dovranno osservare l'isolamento fiduciario a domicilio. Si aggiungono agli altri 15 già a casa, per un totale di 32 ragazzi. Secondo i primi accertamenti, tutti i casi sarebbero correlati e per questo gli specialisti del contact tracer stanno chiarendo anche i contatti tra gli studenti al di fuori del gruppo classe. I laboratori e un paio di altre occasioni di condivisione didattica potrebbero essere state le occasioni di trasmissione.

7:01 - A Milano 200mila mascherine distribuite in case popolari

Sono circa 200 mila le mascherine chirurgiche destinate agli inquilini della case popolari del Comune di Milano, gestite da MM, che saranno distribuite a partire da oggi con la collaborazione di circa 150 volontari di Emergency. Si tratta della seconda distribuzione di mascherine messa in campo dal Comune, dopo quella di maggio, e le famiglie raggiunte saranno circa 20 mila in tutta la città. "Continuiamo a mettere in campo interventi che testimoniano la nostra attenzione ai quartieri delle case popolari - ha commentato l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti -. Oltre ai doverosi sforzi di manutenzione, cerchiamo di portare loro animazione, sport e cultura, come abbiamo fatto tra agosto e settembre con estatepopolare, di aiutarli nell'attivazione di iniziative e progetti utili alla collettività attraverso il bando dedicato ai Comitati inquilini, e di stare loro accanto nella tutela della salute, come il momento che stiamo vivendo richiede".

7:00 - In Lombardia 1080 positivi nelle ultime ore

Con 17.186 tamponi effettuati, sono 1.080 i casi positivi registrati in Lombardia, con una percentuale del 6,2%. Sono 12 i nuovi ricoverati in terapia intensiva per un totale di 62, mentre sale a 546 il numero dei pazienti negli altri reparti, 83 più di ieri. Sono 6 i deceduti, che portano il numero complessivo a 16.994. Per quanto riguarda le Province, a Milano sono stati segnalati 440 casi, di cui 236 in città; a Monza 180, a Varese 121, a Como 61, a Mantova 46, a Lecco 43, a Bergamo 40, a Brescia 35; 34 a Pavia. 23 a Cremona e dieci rispettivamente a Sondrio e Lodi.