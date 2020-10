Coronavirus, in Lombardia persi 110mila posti di lavoro in 6 mesi

A diffondere il dato è la Cisl regionale. Colpiti “i lavoratori con contratto flessibile, a tempo determinato, in particolare del settore del commercio e dei servizi”. Per il sindacato si tratta di una "diminuzione rilevante, che non si verificava dalla crisi del 2009”

Sono 110mila i posti di lavoro persi in Lombardia nei primi 6 mesi dell'anno a causa dell'emergenza Covid-19. A diffondere il dato è la Cisl regionale, secondo cui si tratta di una "diminuzione rilevante, che non si verificava dalla crisi del 2009”. Il numero emerge da una ricerca condotta per conto del sindacato, sulla base dei dati Istat e Unioncamere, presentata questa mattina nel corso dell'esecutivo del sindacato, riunito a Castelnuovo del Garda (Brescia). Colpiti esclusivamente “i lavoratori con contratto flessibile, a tempo determinato, in particolare del settore del commercio e dei servizi”, fa sapere la Cisl. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

I dati vedi anche Coronavirus, i grandi marchi falliti o fortemente danneggiati. FOTO Secondo Elio Montanari, il ricercatore incaricato dalla Cisl, ”dopo la sostanziale stabilità registrata nel primo trimestre 2020, nel periodo compreso tra aprile e giugno il pieno dispiegarsi degli effetti dell'emergenza sanitaria ha determinato un significativo calo del numero di occupati, pari al 2,4%". Una diminuzione "rilevante", a suo dire che è stata mitigata dal blocco dei licenziamenti e dall'esplosione della cassa integrazione. "Solo a inizio 2021 - indica - si potrà avere un'idea più chiara dell'impatto del Covid-19 sul mercato del lavoro e sull'economia lombarda". A sollevare preoccupazioni è anche il calo delle imprese lombarde: a fine giugno 2020, confrontato con l'anno precedente, il numero di imprese attive in Lombardia è calato di circa 5mila unità dopo quattro anni di debole espansione. "Rispetto alla situazione nazionale - spiega Montanari - dove la variazione delle imprese attive si ferma al -0,2%, si evidenzia un maggiore deterioramento della situazione imprenditoriale in Lombardia per il più prolungato impatto della crisi nella regione".