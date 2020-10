Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"Al momento non è assolutamente nelle nostre idee e nei progetti, non è previsto alcun tipo di lockdown" a Milano. Lo ha chiarito il governatore lombardo Attilio Fontana.

Intanto, ieri si sono registrati 1844 casi in Lombardia. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:16 - Morte cinque delle 56 suore contagiate nel pavese

Sono morte cinque delle 56 suore dell'ordine Immacolata Regina Pacis che erano rimaste contagiate dal Covid-19 nella casa albergo dove sono ospitate a Mortara (Pavia). Le condizioni delle religiose decedute erano apparse le più gravi sin dall'inizio. Il loro quadro clinico è progressivamente peggiorato, sino al decesso avvenuto nelle scorse ore. Le altre suore colpite dal Coronavirus verranno trasferite in una struttura specializzata per trascorrere la quarantena ed essere sottoposte alle cure necessarie.



7:11 - Navigli vuoti, pochi clienti e niente assembramenti

Il freddo, il giorno infrasettimanale, la partita dell'Italia trasmessa in televisione o forse il numero dei contagi che continua a salire in tutta la Lombardia, sta di fatto che nel primo giorno di introduzione del nuovo Dpcm la movida sui Navigli di Milano è ridotta a locali mezzi vuoti e clienti seduti ai tavolini. Scongiurati, finora, i temuti assembramenti all'esterno dei bar di una delle principali zone della vita notturna. La Darsena, dove generalmente si radunano in tanti, è praticamente deserta. Sicuramente gioca un ruolo fondamentale il giorno e la temperatura bassa, ma comunque la risposta dei milanesi rispetta gli auspici delle autorità sanitarie. Molti ristoranti sul canale lavorano a ritmi ridottissimi, alcuni hanno tutti i tavoli all'esterno vuoti. Altri lavorano come al solito, ma manca l'assembramento dei clienti che prendono da bere e consumano fuori.



7:08 - Attilio Fontana: "Non previsto alcun tipo di lockdown a Milano"

"Al momento non è assolutamente nelle nostre idee e nei progetti, non è previsto alcun tipo di lockdown" a Milano. Lo ha chiarito il governatore lombardo Attilio Fontana. "Non abbiamo assunto né preso alcuna valutazione, dobbiamo ascoltare quello che dirà il Cts, quelli che saranno i nuovi numeri e poi fare delle valutazioni", ha concluso.



7:04 - Giulio Gallera: "Impegno per 40mila tamponi al giorno"

"Uno sforzo notevole sarà effettuato anche a livello di tracciamento dei casi con l'impegno a lavorare per raggiungere 40mila tamponi giornalieri (ieri ne sono stati eseguiti 29mila)". Lo comunica l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Ai tamponi molecolari, ha spiegato Gallera, "si aggiungeranno quelli rapidi che saranno disponibili nelle prossime settimane. Essi saranno impiegati sia nel settore scolastico che sul territorio".

7:01 - Giulio Gallera: "Attivati 150 posti di terapia intensiva"

"L'evoluzione epidemiologica di questi ultimi giorni ha determinato l'attuazione completa della prima fase del Piano Ospedaliero Regionale, approvato dalla Giunta il 16 giugno scorso, che prevede la disponibilità di 1.550 posti Covid nei 18 ospedali HUB: 150 posti di terapia intensiva, 400 di sorveglianza sub intensiva e 1.000 posti letto nei reparti". Lo comunica l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.