Prete ucciso a Como, i genitori di don Malgesini incontrano il Papa

"Prima di entrare in Aula ho incontrato i genitori di quel sacerdote della diocesi di Como che è stato ucciso: è stato ucciso nel suo servizio per aiutare", ha detto il Pontefice durante l'udienza generale

"Prima di entrare in Aula ho incontrato i genitori di quel sacerdote della diocesi di Como che è stato ucciso: è stato ucciso nel suo servizio per aiutare", ha detto Papa Francesco durante l'udienza generale ricordando don Roberto Malgesini, il prete ucciso il 15 settembre scorso mentre si apprestava, come ogni giorno, a portare la colazione ai bisognosi. A sferrare le coltellate mortali sarebbe stato un senzatetto tunisino di 53 anni, Ridha Mahmoudi, ospite di un dormitorio in città.

Le parole di Papa Francesco

"Le lacrime di quei genitori sono le lacrime loro e ognuno di loro sa quanto ha sofferto vedere questo figlio che ha dato la vita nel servizio dei poveri. Quando noi vogliamo consolare qualcuno - ha aggiunto il Pontefice - non troviamo parole perché non possiamo arrivare al suo dolore, perché il suo dolore è suo, le lacrime sono sue. Lo stesso con noi: il mio dolore è mio, le lacrime sono mie, e con queste lacrime, con questo dolore mi rivolgo al Signore".