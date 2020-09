Como, prete accoltellato e ucciso dopo lite: omicida si costituisce

È avvenuto questa mattina alle 7 in piazza San Rocco, in seguito a una discussione scoppiata per strada. A sferrare le coltellate mortali sarebbe stato un senzatetto con problemi psichici. Il sacerdote era conosciuto in città per il suo impegno a favore degli ultimi

È don Roberto Malgesini, prete valtellinese di 51 anni, l'uomo accoltellato a morte questa mattina alle 7 a Como in piazza San Rocco dopo una lite scoppiata per strada. A sferrare le coltellate mortali, stanto alle informazioni fornite dalla diocesi di Como, sarebbe stato un senzatetto di origini straniere con problemi psichici, che si è poi costituito ai carabinieri. Tuttavia, ancora non si conoscono i motivi dell'aggressione. Sul luogo dell'omicidio sono giunti anche il vescovo, monsignor Oscar Cantoni, e il sostituito procuratore Massimo Astori.

Il prete degli ultimi

Don Roberto Malgesini, in città, era conosciuto come il prete degli ultimi ed era noto per il suo impegno a favore dei migranti. Non aveva una parrocchia, ma la sua pastorale era quella dell'assistenza ai bisognosi. Portava la colazione ai senzatetto, ai richiedenti asilo e assisteva tutte le situazioni di marginalità. Viveva nella parrocchia di San Rocco, a pochi passi dal punto dove questa mattina è stato accoltellato. Il quartiere di san Rocco, all'ingresso della convalle di Como, con molte case vecchie, da tempo è abitato principalmente da immigrati.

Benedizione della salma

Il vescovo Oscar Cantoni ha benedetto la salma di don Roberto prima che fosse portata via dagli addetti ai servizi funebri. Sul luogo del delitto, a pochi metri dall'ingresso della chiesa di san Rocco, si è formata una folla di fedeli, parrocchiani e immigrati. Molti non trattengono la commozione. "Dov'è il don? No, non può essere lui" dice un immigrato ad alta voce.