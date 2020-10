Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Con 25.623 tamponi effettuati è di 983 il numero di nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, una percentuale quindi del 3,8. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

8:17 - In Lombardia 983 positivi più della metà a Milano

Con 25.623 tamponi effettuati è di 983 il numero di nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, una percentuale quindi del 3,8. Dei nuovi casi 501, quindi oltre la metà, sono stati segnalati a Milano (di questi 258 in città). Sale il numero dei ricoverati: 44 in terapia intensiva e 371 negli altri reparti. Si è registrato un decesso che porta il totale complessivo a 16.980. Per quanto riguarda le altre Province, 108 casi si sono registrati a Monza, 107 a Varese, 49 a Bergamo, 45 a Brescia 34 a Como, 32 a Pavia, 10 a Lecco, otto a Lodi, sette a Cremona e sei a Sondrio.