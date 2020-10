Fondi Lega, prestanome ancora davanti ai pm: focus su Fidirev

Quinto interrogatorio oggi davanti ai pm di Milano per Luca Sostegni, il presunto prestanome nel caso Lombardia Film Commission da cui è partita l'inchiesta che sta scavando anche su presunti 'fondi neri' della Lega raccolti dai tre commercialisti finiti ai domiciliari, tra cui i due revisori contabili per il partito in Parlamento Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni. (FONDI LEGA - MATTEO SALVINI TUTTO CORRETTO E CERTIFICATO)

Ennesimo faccia a faccia

Oggi, da quanto si è saputo, l'ennesimo faccia a faccia tra Sostegni, difeso dal legale Giuseppe Alessandro Pennisi, e il pm Stefano Civardi, che coordina le indagini con l'aggiunto Eugenio Fusco, riguarda in particolare la fiduciaria Fidirev (il responsabile Roberto Tradati è indagato per riciclaggio) attraverso la quale sarebbero transitati parte degli 800mila euro incassati in relazione alla presunta vendita gonfiata del capannone per la LFC. Alla Fidirev, infatti, risulta collegato un conto in Svizzera su cui sarebbero finiti circa 400mila euro. "Questa Fidirev è una società che mi è stata sottoposta .....cioè Scillieri (commercialista arrestato, ndr) mi ha presentato, che dovevamo fare questo conto in Svizzera della Fidirev, che è una fiduciaria dove questi 400mila euro sarebbero ritornati versati in questa Fidirev, dove Scillieri aveva la mia firma per operare sul conto, e poi da lì io non so dove sono andati a finire i soldi", ha messo a verbale Sostegni. Negli atti, tra l'altro, i pm parlano anche di una "società di sede panamense che scherma un conto in Svizzera" sempre usata per far transitare denaro. Sostegni nell'ultimo interrogatorio del 25 settembre ha anche parlato del "controllo" che i contabili della Lega avevano sulla LFC: "Scillieri era preoccupato perché sapeva che Di Rubba non sarebbe stato per sempre presidente della Fondazione e Di Rubba lo tranquillizzava, assicurando che comunque non ci sarebbero stati problemi perché sarebbe comunque rimasta sotto il loro controllo".