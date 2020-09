Fondi Lega, spunta una fiduciaria panamense in Svizzera

La Procura e la Guardia di Finanza di Milano stanno indagando sul passaggio di parte degli 800mila euro, incassati dalla vendita gonfiata dell'immobile per la Lombardia Film Commission, dalla Italia alla Svizzera e, in particolare, su una fiduciaria panamense basata nel Paese elvetico

Parte degli 800mila euro della vendita gonfiata dell'immobile per la Lombardia Film Commission, sarebbero passati dall'Italia alla Svizzera e, in particolare, su una fiduciaria panamense basata nel Paese elvetico. Questo è uno dei punti che le indagini della Procura e della Guardia di Finanza di Milano, che due giorni fa hanno portato ai domiciliari tre commercialisti vicini alla Lega, vogliono chiarire in relazione alla "destinazione finale" di parte della provvista, che ammonterebbe a quasi 300mila euro, creata con la presunta operazione immobiliare illecita. Da giorni i magistrati hanno avviato una rogatoria in Svizzera per seguire i flussi del denaro.

Giorgetti: “Fiducia nei commercialisti” leggi anche Inchiesta fondi Lega: 4 arresti, 3 commercialisti vicini a Carroccio Intanto il vice segretario della Lega, Giancarlo Giorgetti, in merito all'inchiesta giudiziaria in cui sono coinvolti i commercialisti ha fatto sapere di aver “fiducia in loro e quindi ho fiducia nella giustizia”. Smentita la notizia di una presunta cena di Salvini con Manzoni

In una nota, invece, il pm Francesco Greco ha smentito le notizie che erano state diffuse su alcuni media riguardo a una cena a cui avrebbero partecipato Matteo Salvini e Roberto Calderoli. “In relazione ad alcuni articoli apparsi sui quotidiani odierni - si legge - riguardanti un incontro cui avrebbero preso parte anche Parlamentari, la Procura della Repubblica di Milano precisa che, nel corso di quell'incontro, non era attivo alcun captatore informatico”. Alcuni quotidiani hanno parlato di una cena a fine maggio a Roma tra Matteo Salvini, il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli, il senatore Stefano Borghesi e Andrea Manzoni, revisore contabile alla Camera per la Lega e arrestato due giorni fa nell'inchiesta milanese sul caso Lombardia Film Commission.