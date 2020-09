Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

In troppi senza mascherina allo Zini di Cremona riaperto a mille spettatori per la partita di Serie B fra Cremonese e Cittadella. E così la società grigiorossa ha deciso di richiudere lo stadio.

Intanto, ieri in Lombardia si sono registrati 119 nuovi casi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO)

7:18 - Troppi senza mascherina, Cremonese richiude stadio

