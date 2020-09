Coronavirus, compleanno in quarantena per Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi festeggia quest’oggi in modo inedito il suo 84esimo compleanno, alle prese da quasi un mese con il coronavirus che ora lo costringe all'isolamento in quarantena nella sua villa brianzola (IL RICOVERO - LA FOTOSTORIA), dove la stessa sorte è toccata alla compagna e deputata di Forza Italia, Marta Fascina, anche lei contagiata nelle scorse settimane (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA).

Compleanno in attesa del risultato del tampone

Vista la situazione, non sono previsti particolari festeggiamenti, e gli auguri di famigliari e amici dovranno arrivare tramite telefonate e videocollegamenti. Intanto, a quanto si apprende, alla vigilia del compleanno il leader di Forza Italia si è sottoposto a un nuovo tampone, con la speranza che il risultato, atteso per oggi, sia negativo. In tal caso, sarebbe un risultato diverso da quelli a cui si è sottoposto negli ultimi giorni, dopo essere stato dimesso due settimane fa dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato con una polmonite bilaterale da coronavirus e una carica virale "da record", come lo stesso Berlusconi l'ha definita. Se il test sarà negativo, ne servirà un secondo consecutivo con lo stesso esito per considerare l'ex premier guarito.

Ruby Ter: processo rinviato

Ieri i giudici della settima sezione penale, presieduta da Marco Tremolada, hanno accolto la richiesta di legittimo impedimento presentata per motivi di salute da Silvio Berlusconi nel processo sul caso Ruby ter in corso a Milano. L’udienza è stata così spostata al prossimo 19 ottobre, quando in aula verranno valutate, attraverso documentazione medica, le condizioni dell'ex premier. Si deciderà in quale data se potrà ripartire il procedimento che vede Berlusconi imputato per corruzione in atti giudiziari insieme ad altre 28 persone.